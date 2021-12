Polemica Green pass sui Mezzi Pubblici: Le Regioni Chiedono Deroga per Studenti (Di martedì 7 dicembre 2021) La richiesta di Green pass sui Mezzi Pubblici ha scatenato numerose polemiche, specialmente per quanto riguarda alcune categorie come gli Studenti, molti dei quali a causa della decisione rischiano di ... Leggi su youreduaction (Di martedì 7 dicembre 2021) La richiesta disuiha scatenato numerose polemiche, specialmente per quanto riguarda alcune categorie come gli, molti dei quali a causa della decisione rischiano di ...

Advertising

CentroPagina : Partenza tra qualche polemica e un po’ di confusione per il #supergreenpass. Disdette nei #ristoranti #CentroPagina… - infoitinterno : Super Green pass, partenza tra qualche polemica e disdette. Ecco come è andata - DrJack62 : @NicolaPorro Ma che palle... Oggi iniziano i controlli green e fate polemica su fatti pregressi. Il checking per fa… - Lucacec71 : RT @YanezAgain: @VittorioSgarbi @TizianaFerrario @stampasgarbi @Libero_official @Adnkronos @IlPrimatoN la provocazione no, in compenso ci è… - YanezAgain : @VittorioSgarbi @TizianaFerrario @stampasgarbi @Libero_official @Adnkronos @IlPrimatoN la provocazione no, in compe… -