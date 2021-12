Maltempo: arriva la tempesta dell'Immacolata. Neve in città, ecco dove (Di martedì 7 dicembre 2021) Previsioni meteo: arriva la tempesta dell'Immacolata . Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un martedì prevalentemente soleggiato e caratterizzato dal soffiare di forti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Previsioni meteo:la. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un martedì prevalentemente soleggiato e caratterizzato dal soffiare di forti ...

