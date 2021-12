Le mail con la “confessione” trovate sul pianerottolo dell’uomo ucciso con una motosega a Milano (Di martedì 7 dicembre 2021) Sul pianerottolo del condominio di via Giulio Romano 27 a Milano in cui abitava Pierantonio Secondi, l’82enne ucciso ieri con un coltello e una motosega, sono state trovate alcune mail stampate. A lasciarle, secondo gli inquirenti, il 35enne cittadino romeno che è indiziato del delitto e ricercato dalla polizia. Le mail recherebbero una sorta di “confessione”. Il corpo dell’anziano è stato trovato riverso di spalle sotto un tavolo nella cucina del piccolo appartamento al settimo piano. Indagano i carabinieri della compagnia di Porta Monforte e il pubblico ministero di turno Elio Ramondini. Ieri sera verso le 21 un uomo è entrato usando una motosega in casa di Secondi. Poi l’ha accoltellato e colpito anche con lo strumento. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Suldel condominio di via Giulio Romano 27 ain cui abitava Pierantonio Secondi, l’82enneieri con un coltello e una, sono statealcunestampate. A lasciarle, secondo gli inquirenti, il 35enne cittadino romeno che è indiziato del delitto e ricercato dalla polizia. Lerecherebbero una sorta di “”. Il corpo dell’anziano è stato trovato riverso di spalle sotto un tavolo nella cucina del piccolo appartamento al settimo piano. Indagano i carabinieri della compagnia di Porta Monforte e il pubblico ministero di turno Elio Ramondini. Ieri sera verso le 21 un uomo è entrato usando unain casa di Secondi. Poi l’ha accoltellato e colpito anche con lo strumento. Il ...

