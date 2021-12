Lazio-Galatasaray, Immobile ci prova: le ultime sull’infortunio (Di martedì 7 dicembre 2021) Maurizio Sarri è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Ciro Immobile. L’attaccante azzurro nella seduta odierna di allenamento ha svolto un lavoro differenziato mentre il resto della squadra si è allenato normalmente. Sarri, Immobile, LazioSecondo TMW, il centravanti della Lazio cercherà in tutti i modi di essere presente nella sfida dell’Olimpico di giovedì valido per l’Europa League contro il Galatasaray. Il match è infatti decisivo per il primato nel girone. I biancocelesti dovranno infatti vincere con 2 gol di scarto per conquistare la testa della classifica. LEGGI ANCHE: “L’Inter può andare avanti in Champions per un motivo”, l’ex presidente non ha dubbi Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Maurizio Sarri è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Ciro. L’attaccante azzurro nella seduta odierna di allenamento ha svolto un lavoro differenziato mentre il resto della squadra si è allenato normalmente. Sarri,Secondo TMW, il centravanti dellacercherà in tutti i modi di essere presente nella sfida dell’Olimpico di giovedì valido per l’Europa League contro il. Il match è infatti decisivo per il primato nel girone. I biancocelesti dovranno infatti vincere con 2 gol di scarto per conquistare la testa della classifica. LEGGI ANCHE: “L’Inter può andare avanti in Champions per un motivo”, l’ex presidente non ha dubbi

