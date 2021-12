Juventus, intervento chirurgico per Kulusevski: una settimana di stop (Di martedì 7 dicembre 2021) stop per Dejan Kulusevski. Il giocatore della Juventus questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento è perfettamente riuscito. Saranno necessari sette giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva. Dunque lo svedese salterà sicuramente la partita contro il Malmo di domani sera e la trasferta di sabato a Venezia in campionato. Possibile il suo rientro in Bologna-Juventus, match valevole per la penultima giornata di andata. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021)per Dejan. Il giocatore dellaquesta mattina è stato sottoposto aper la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’è perfettamente riuscito. Saranno necessari sette giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva. Dunque lo svedese salterà sicuramente la partita contro il Malmo di domani sera e la trasferta di sabato a Venezia in campionato. Possibile il suo rientro in Bologna-, match valevole per la penultima giornata di andata. SportFace.

Advertising

aylaf__ : RT @sportface2016: #Juventus, intervento chirurgico per #Kulusevski: una settimana di stop - gilnar76 : Infortunio Kulusevski: lo svedese sottoposto ad intervento. Le sue condizioni #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportface2016 : #Juventus, intervento chirurgico per #Kulusevski: una settimana di stop - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus | Intervento chirurgico per #Kulusevski: il comunicato UFFICIALE - calciomercatoit : ?? #Juventus | Intervento chirurgico per #Kulusevski: il comunicato UFFICIALE -