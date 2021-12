"Il super green pass? Saranno costretti". Antonio Padellaro, oscuri presagi sui no vax: che fine faranno (Di martedì 7 dicembre 2021) "Mancano 6 milioni di persone, che ancora non si sono vaccinate": Antonio Padellaro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha detto la sua sulla attuale situazione Covid in Italia, con tutte le restrizioni e le misure prese dal governo per affrontare l'emergenza. Primo tra tutti il super green pass, rilasciato solo a vaccinati e guariti. Parlando del futuro dei no vax, il giornalista del Fatto Quotidiano è stato molto chiaro: "Una parte si convincerà e una parte non si convincerà, ma dovrà comunque accettare le restrizioni del super green pass oltre a rischiare la propria pelle e far rischiare gli altri". Nel corso della puntata del talk, si è parlato anche dell'insurrezione dei sindacati, contrari alla manovra messa a punto dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) "Mancano 6 milioni di persone, che ancora non si sono vaccinate":, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha detto la sua sulla attuale situazione Covid in Italia, con tutte le restrizioni e le misure prese dal governo per affrontare l'emergenza. Primo tra tutti il, rilasciato solo a vaccinati e guariti. Parlando del futuro dei no vax, il giornalista del Fatto Quotidiano è stato molto chiaro: "Una parte si convincerà e una parte non si convincerà, ma dovrà comunque accettare le restrizioni deloltre a rischiare la propria pelle e far rischiare gli altri". Nel corso della puntata del talk, si è parlato anche dell'insurrezione dei sindacati, contrari alla manovra messa a punto dal ...

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - StelladelS : @Aurora88969659 @noumenooo @anikeatable Grazie, non ne ho bisogno… le ho già fatte, ho già scaricato il mio super g… - antonie85321896 : RT @Tg3web: L'entrata in vigore del super green pass ha ridato slancio alla campagna di vaccinazione. A Milano record di somministrazioni p… -