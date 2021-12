Il Collegio 6 anticipazioni | la sesta puntata del docu-reality Su Rai 2 ci si prepara agli esami

(Di martedì 7 dicembre 2021) Torna in onda ildi Rai2 che narra le vicende immerse nel 1977 di una classe di adolescente poco avvezzi alla mancanza di tecnologia. A distanza di una settimana ritornano a fare compagnia all’attento pubblico del canale gli ormai conosciuti protagonisti de Il6. Una nuova occasione per scoprire il proseguio delle loro vicissitudini nella nuovadella trasmissione che va in onda martedì 7 dicembre 2021. Tutto quello che c’è da sapere sullade Il6 in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. Il6: lain onda su Rai2 Ilpiù apprezzato dalle giovani generazioni di italiani torna su Rai 2 ...

Advertising

cheTVfa : #IlCollegio, 7 dicembre 2021 | ANTICIPAZIONI sesta puntata - Diregiovani : Questa sera si torna negli Anni 70 con la nuova puntata de #IlCollegio: ecco le anticipazioni ?? #ilcollegio6 - TV_Italiana : Stasera a #IlCollegio saranno i genitori dei collegiali a finire dietro i banchi. ?? Le anticipazioni. - CorriereCitta : Il Collegio 6, anticipazioni sesta puntata 7 dicembre 2021: arrivano i genitori, nuovi allievi, cosa vedremo in tv… - SerieTvserie : Il Collegio 6: anticipazioni sesta puntata, professori e alunni -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio anticipazioni

Ildella Sesta Puntata Comincia un'altra avventurosa settimana al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove continuano a mescolarsi e a interagire bene con il ...'Quello è unritenuto sufficientemente sicuro'. E sul Quirinale 'il M5s non ha come ... Per 12 esercizi è stata disposta la chiusura Carica altri Link utili Love is in the air7 ...La sesta puntata dell'apprezzato docu-reality va in onda martedì 7 dicembre 2021 per svelare le nuove vicende dei ragazzi più irrequieti della televisione italiana. Con la tua autorizzazione noi e i n ...Si rinnova, Stasera alle 21.20 su Rai 2, l'appuntamento con la sesta edizione del Collegio, con protagonista la classe 1977. Ecco le Anticipazioni della Sesta Puntata.