“I no vax? Bisognerebbe mandare i carabinieri a prenderli a casa”, Bassetti, “C’è un analfabetismo funzionale” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”. Come al solito, stavolta in collegamento con ‘Tagadà’ – su La7 – Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, non le manda certo a dire. Bassetti: “Queste persone poi quando la saturazione arriva a 94 corrono nei nostri ospedali” Secondo il noto infettivologo ligure, ”La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con i carabinieri che vengono a prenderti a casa”. Che poi, ha aggiunto ancora Bassetti, “Queste ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Siamo di fronte ad un, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”. Come al solito, stavolta in collegamento con ‘Tagadà’ – su La7 – Matteo, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, non le manda certo a dire.: “Queste persone poi quando la saturazione arriva a 94 corrono nei nostri ospedali” Secondo il noto infettivologo ligure, ”La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con iche vengono a prenderti a”. Che poi, ha aggiunto ancora, “Queste ...

