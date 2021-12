Eleonora Giorgi si sbottona su Clizia: “non ne ha le caratteristiche” (Di martedì 7 dicembre 2021) Eleonora Giorgi non vede l’ora che arrivi il nuovo anno, che le porterà un regalo meraviglioso. Suo figlio Paolo e la sua compagna Clizia Incorvaia attendono infatti un bel maschietto. E intanto lei parla della nuora e dice che… Eleonora-Giorgi-e-Clizia-Incorvaia-AltranotiziaEleonora Giorgi per tanti, forse per tutti, è rimasta ancora Nadia, la bella e disinvolta venditrice di enciclopedie porta a porta, fan sfegatata di Lucio Dalla, protagonista del film Borotalco, con e di Carlo Verdone. Un’interpretazione premiata anche con un David di Donatello. Era il 1982. Nel 2022 quella pellicola di grande successo festeggerà i suoi primi quarant’anni e quella ragazza dai boccoli biondi e con gli occhi azzurri oggi è una donna che attende con ... Leggi su altranotizia (Di martedì 7 dicembre 2021)non vede l’ora che arrivi il nuovo anno, che le porterà un regalo meraviglioso. Suo figlio Paolo e la sua compagnaIncorvaia attendono infatti un bel maschietto. E intanto lei parla della nuora e dice che…-e--Incorvaia-Altranotiziaper tanti, forse per tutti, è rimasta ancora Nadia, la bella e disinvolta venditrice di enciclopedie porta a porta, fan sfegatata di Lucio Dalla, protagonista del film Borotalco, con e di Carlo Verdone. Un’interpretazione premiata anche con un David di Donatello. Era il 1982. Nel 2022 quella pellicola di grande successo festeggerà i suoi primi quarant’anni e quella ragazza dai boccoli biondi e con gli occhi azzurri oggi è una donna che attende con ...

a42nno : @Tappagram Con una strepitosa Eleonora Giorgi… e colonna sonora top! - signorponza : @davce Sticker di Eleonora Giorgi - Sabrysan701 : RT @Francym97: Giulia: “Io ho sempre il sorriso ma ho gli occhi tristi, io me lo ricordo, anche l’Eleonora Giorgi sempre me lo diceva, raga… - martyspace97 : Questa sembra Eleonora giorgi #guessmyage - CVinzi : Eleonora Giorgi che ogni tanto appare a Forum, ora l'ex marito Ciavarro fa la pubblicità di Acqua e Sapone!!!!!! LA FAME È IN AUMENTO!!!!! -