Curry, altro che videogame... ma come fa? (Di martedì 7 dicembre 2021) Per l'ennesima volta Steph Curry si prende la scena. In un video apparso sui social e che in poco tempo ha fatto impazzire il web, la stella di Golden State fa canestro da posizione più che ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Per l'ennesima volta Stephsi prende la scena. In un video apparso sui social e che in poco tempo ha fatto impazzire il web, la stella di Golden State fa canestro da posizione più che ...

Advertising

76ersPride : Statistiche finali della gara. 43p 15r e 7a per Joel, trascinatore in attacco ma assai meno in difesa. 21p e 11r di… - polveredystelle : Ma gli ha detto che non faccio da mangiare , che manda continuamente cibo? Tra l'altro lui odia le cipolle ,e ha la… - Blaise64048559 : @DaniMorra @rprat75 Si però Jokic fa paura, per dire nessuno lo dice ma Jokic ad oggi sta giocando quest' Regular S… - rprat75 : @fransis23salam @FraContran Ma chiedi cosa? Ma a me cosa deve fregare di parlare bene di uno è male di un altro? Ma… - avertingeyes : @YuriMaker Vermont curry >>>>>>> qualunque altro curry -

Ultime Notizie dalla rete : Curry altro Curry, altro che videogame... ma come fa? Per l'ennesima volta Steph Curry si prende la scena. In un video apparso sui social e che in poco tempo ha fatto impazzire il web, la stella di Golden State fa canestro da posizione più che impossibile. Giudicate voi.

Basket, Nba 2021/2022: Curry fa volare Golden State, Antetokounmpo incide per Milwaukee Tra affermazioni solide e sorprese inaspettate, un altro capitolo di regular season è stato ... Nel particolare, impossibile non segnalare i 31 punti dell'iconico Curry.

NBA, risultati della notte: Embiid da 43 supera Charlotte all’OT, Curry show Sky Sport NBA, Curry si avvicina a Ray Allen: "Voglio godermi il viaggio" Tuti i record prima o poi sono destinati a cadere e molto probabilmente lo sarà anche quello di Ray Allen. Steph Curry prosegue il cammino sulla via del sorpasso e la partita con ...

Basket, NBA: Gallinari da 20 punti supera i Minnesota, Embiid show Costretti a fare a meno di DeMar DeRozan sottoposto al protocollo anti-Covid, i Chicago Bulls si sono affidati a Zach LaVine per superare Denver (109-97), mentre un ottimo Jokic non è bastato ai Nugge ...

Per l'ennesima volta Stephsi prende la scena. In un video apparso sui social e che in poco tempo ha fatto impazzire il web, la stella di Golden State fa canestro da posizione più che impossibile. Giudicate voi.Tra affermazioni solide e sorprese inaspettate, uncapitolo di regular season è stato ... Nel particolare, impossibile non segnalare i 31 punti dell'iconicoTuti i record prima o poi sono destinati a cadere e molto probabilmente lo sarà anche quello di Ray Allen. Steph Curry prosegue il cammino sulla via del sorpasso e la partita con ...Costretti a fare a meno di DeMar DeRozan sottoposto al protocollo anti-Covid, i Chicago Bulls si sono affidati a Zach LaVine per superare Denver (109-97), mentre un ottimo Jokic non è bastato ai Nugge ...