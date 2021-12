Covid e scuola, Giannelli (Associazione presidi): "10mila classi in Dad su 400mila" (Di martedì 7 dicembre 2021) "In questo momento ci sono circa 10mila classi in dad, è sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c'è paragone e comunque non c'è paragone rispetto ad un anno fa". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi a "Res Publica" su Cusano Italia Tv. "Certamente la pandemia è in risalita - ha aggiunto – devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa risalita perché nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell'anno scorso. Dobbiamo prendere tutte le contromisure per far sì che ciò non avvenga”. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) "In questo momento ci sono circain dad, è sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c'è paragone e comunque non c'è paragone rispetto ad un anno fa". Lo ha detto Antonello, presidente dell'nazionalea "Res Publica" su Cusano Italia Tv. "Certamente la pandemia è in risalita - ha aggiunto – devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa risalita perché nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell'anno scorso. Dobbiamo prendere tutte le contromisure per far sì che ciò non avvenga”.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - reportrai3 : Come la nostra scuola sta gestendo l'emergenza covid e come i nostri presidi stanno gestendo la didattica in presen… - DSantanche : Da vaccinata convinta dico che il vaccino non può essere unica soluzione. Il governo faccia meno confusione e più f… - ProDocente : Covid, i casi a scuola aumentano. Giannelli (ANP) non fa drammi: “In Dad 10 mila classi su 400 mila. Per le Asl tra… - zazoomblog : Covid i casi a scuola aumentano. Giannelli (ANP) non fa drammi: “In Dad 10 mila classi su 400 mila. Per le Asl trac… -