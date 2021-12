Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 08:15 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viabilità DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 DIRAMAZIONE Roma SUD VEICOLO IN FIAMME AL KM 13+000 TRA Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1MILANONAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI FUMO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE TRA CASILINA E PRENESTINA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA. SI TRANSITA SU DUE CORSIE, SORPASSO E MARCIA LENTA. SEMPRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA PER INCIDENTE. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 8.05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 DIRAMAZIONESUD VEICOLO IN FIAMME AL KM 13+000 TRASUD E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1MILANONAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI FUMO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE TRA CASILINA E PRENESTINA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA. SI TRANSITA SU DUE CORSIE, SORPASSO E MARCIA LENTA. SEMPRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA PER INCIDENTE. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, parte la pulizia delle caditoie: ma con sei anni di ritardo Via alla manutenzione delle caditoie e dei tombini su tutti gli 800 chilometri di strade di grande viabilità della Capitale . Un appalto diviso in quattro lotti, che va a intervenire su uno dei punti critici della vita quotidiana dei romani: gli immancabili allagamenti stradali a ogni ondata di ...

Civitanova: Elezioni 2022, è il giorno di Ciarapica: 'Uniti per cambiare passo e far continuare Civitanova a crescere' Avere una filiera che parte dai territori e arriva fino a Roma può portare enorme beneficio a una ... puntando con decisione in primis su viabilità e parcheggi: sulla prima, come per il porto e l'...

