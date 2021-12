“Un colpevole perfetto” il romanzo thriller Silvio Giono-Calvetto (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Un colpevole perfetto” di Silvio Giono-Calvetto è un romanzo thriller ambientato in un luogo fittizio della Valle d’Aosta, Saint-Germain-la-Doire; l’autore ripropone l’interessante figura di Francesco Manzilli, un medico con la passione per le indagini criminali e per il cantante Ligabue, già protagonista delle sue precedenti opere “Un ottimo elemento” e “La fabbrica del fango”. Nel romanzo è stata fatta la scelta di mescolare alla lingua italiana dei dialetti molto peculiari: vi sono infatti dialoghi in romanesco e anche in patois, l’idioma valdostano di origine occitana.Francesco Manzilli è affascinato dai misteri della mente umana, e sa vedere e leggere anche i segni più microscopici quando indaga su un caso; un protagonista tridimensionale e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Un” diè unambientato in un luogo fittizio della Valle d’Aosta, Saint-Germain-la-Doire; l’autore ripropone l’interessante figura di Francesco Manzilli, un medico con la passione per le indagini criminali e per il cantante Ligabue, già protagonista delle sue precedenti opere “Un ottimo elemento” e “La fabbrica del fango”. Nelè stata fatta la scelta di mescolare alla lingua italiana dei dialetti molto peculiari: vi sono infatti dialoghi in romanesco e anche in patois, l’idioma valdostano di origine occitana.Francesco Manzilli è affascinato dai misteri della mente umana, e sa vedere e leggere anche i segni più microscopici quando indaga su un caso; un protagonista tridimensionale e ...

Advertising

TecnicaScuola : Il preside lavora h24 ma è il “colpevole perfetto”, Dirigentiscuola dice basta: non rispondiamo più fuori orario di… - _Un_Libro_ : UN COLPEVOLE PERFETTO - Silvio Giono-Calvetto - un_Filip : @yenisey74 Ma quello è più il ruolo che interpreta; la repubblicanata alla quale mi riferisco è quando si dichiara… - domenicodeluchi : @PaoloBorg @rebaf136 @cedipeggio Ecco si, ricordo che non era nelle migliori condizioni il DNA. Certo, se non è col… - Fra_Valente_cek : @acmrougeetnoir Se non puoi permetterti di spendere 100 milioni per un solo giocatore,servono idee funzionali alla… -