Toldo | «Mondiale? Fiducia in Mancini | via la paura»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “L’Italia riuscirà ad andare al? Abbiamo tuttiin, è mancato un gol nelle ultime due partite ma ci può stare. Bisogna togliere ladi mezzo e dare sicurezza ai ragazzi quando sarà il momento”. Lo ha detto l’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana Francesco, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1, in vista del playoff per ilche vedrà gli azzurri affrontare la Macedonia del Nord ed, eventualmente, la vincente di Portogallo-Turchia in finale.

... SUL CAMPIONATO DI SERIE A SULL'INTERha fatto i complimenti a Gigi Buffon, che a 43 ... per poi inseguire il sogno di giocare il sestonel dicembre 2022. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...Vice - campione d'Europa nel 2000,parla anche della Nazionale, costretta ai play - off per conquistare il pass alin Qatar: "Siamo specialisti nel crearci problemi, purtroppo è ...Le dichiarazioni di Francesco Toldo sulla lotta Scudetto in Serie A con la sua Inter protagonista: "Come Verstappen-Hamilton" ...L’ex portiere dell’ Inter, Francesco Toldo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Anzitutto, l’ex numero uno nerazzurro ha parlato della lotta scudetto: “Bello vedere ...