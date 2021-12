Temptation Island, Valeria Liberati: “Lo rifarei!” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Valeria Liberati, che si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, in queste ore ha confessato ai suoi followers che tornando indietro parteciperebbe di nuovo al programma, che l’ha davvero aiutata molto. Nell’estate del 2020 anche Valeria Liberati aveva preso parte a Temptation Island, programma di Canale 5 in cui alcune coppie decidono di mettere alla prova la propria relazione. La donna aveva preso parte al programma con il fidanzato Ciavy, che l’aveva spesso tradita e di cui lei non si fidava più. Visti i suoi modi da farfallone, però, Valeria aveva capito che lui non era l’uomo giusto per lei e per la figlia Michelle e così, ferita, si era lasciata andare con il single Alessandro ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021), che si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a, in queste ore ha confessato ai suoi followers che tornando indietro parteciperebbe di nuovo al programma, che l’ha davvero aiutata molto. Nell’estate del 2020 ancheaveva preso parte a, programma di Canale 5 in cui alcune coppie decidono di mettere alla prova la propria relazione. La donna aveva preso parte al programma con il fidanzato Ciavy, che l’aveva spesso tradita e di cui lei non si fidava più. Visti i suoi modi da farfallone, però,aveva capito che lui non era l’uomo giusto per lei e per la figlia Michelle e così, ferita, si era lasciata andare con il single Alessandro ...

