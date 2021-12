Tempesta d’amore, anticipazioni 7 dicembre: Erik è in gravi condizioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che martedì 7 dicembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 7 dicembre La moglie di Alfons deciderà di presentare il suo progetto, senza esitare, ed incredibilmente avrà riscontro positivo. Shirin e Max si ritroveranno a fare una scommessa: vincerà chi riuscirà a raggiungere diecimila follower con il proprio blog. I due ragazzi inizieranno a pianificare un nuovo video. Quando ad entrambi mancherà un solo seguace, per riuscire a raggiungere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che martedì 72021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.La moglie di Alfons deciderà di presentare il suo progetto, senza esitare, ed incredibilmente avrà riscontro positivo. Shirin e Max si ritroveranno a fare una scommessa: vincerà chi riuscirà a raggiungere diecimila follower con il proprio blog. I due ragazzi inizieranno a pianificare un nuovo video. Quando ad entrambi mancherà un solo seguace, per riuscire a raggiungere ...

Advertising

posillipostore : RT @FGarbarino: @cicciorosina Il cast di 'tempesta d'amore' quando gli hanno detto che dalla Germania li mandano a gestire una pensione vic… - SerenaTT58 : RT @EmilianoBechini: Il vero eroe, non si vede quando il mare è calmo, il vero eroe si vede quando il mare è in tempesta. Dedicato a tutti… - Brigante1959 : RT @EmilianoBechini: Il vero eroe, non si vede quando il mare è calmo, il vero eroe si vede quando il mare è in tempesta. Dedicato a tutti… - EmilianoBechini : Il vero eroe, non si vede quando il mare è calmo, il vero eroe si vede quando il mare è in tempesta. Dedicato a tu… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: Selina tradisce Cornelius per salvare Christoph! #anticipazioni #tempesta #damore… -