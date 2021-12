Super green pass sui mezzi pubblici: prime tre multe in città (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. prime tre multe da parte della Polizia locale di Bergamo per mancato possesso del Super green pass sui mezzi pubblici. Da questa mattina, lunedì 6 dicembre, per poter prendere autobus, pullman, metropolitana e treni, è necessario essere in possesso della Super certificazione verde: chi si è vaccinato o ha già avuto il Covid il green pass si è rinnovato automaticamente nella versione rafforzata. Non ne sono in possesso coloro che non sono vaccinati, nemmeno se risultati negativi al tampone. La normativa resterà in vigore fino al 15 gennaio 2022. Una ventina i punti da tenere sott’occhio per i controlli, ovvero quelli dove si verificano i maggiori assembramenti: stazione dei treni, autolinee, Porta Nuova, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo.treda parte della Polizia locale di Bergamo per mancato possesso delsui. Da questa mattina, lunedì 6 dicembre, per poter prendere autobus, pullman, metropolitana e treni, è necessario essere in possesso dellacertificazione verde: chi si è vaccinato o ha già avuto il Covid ilsi è rinnovato automaticamente nella versione rafforzata. Non ne sono in possesso coloro che non sono vaccinati, nemmeno se risultati negativi al tampone. La normativa resterà in vigore fino al 15 gennaio 2022. Una ventina i punti da tenere sott’occhio per i controlli, ovvero quelli dove si verificano i maggiori assembramenti: stazione dei treni, autolinee, Porta Nuova, ...

