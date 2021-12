Nuovo lutto per la regina Elisabetta: dopo Filippo dice addio alla migliore amica (Di lunedì 6 dicembre 2021) alla sfilza degli eventi difficili che hanno segnato il 2021 della regina Elisabetta si aggiunge anche la morte di Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton. La duchessa, che si è spenta all’età di 101 anni, era la migliore amica della Sovrana. La loro amicizia, infatti, durava da oltre 69 anni e, secondo le fonti, la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 dicembre 2021)sfilza degli eventi difficili che hanno segnato il 2021 dellasi aggiunge anche la morte di Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton. La duchessa, che si è spenta all’età di 101 anni, era ladella Sovrana. La loro amicizia, infatti, durava da oltre 69 anni e, secondo le fonti, la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

