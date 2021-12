Nella prima domenica delle Luci non si accendono i pannelli di via Dei Mercanti (Di lunedì 6 dicembre 2021) di Monica De Santis La pioggia che da sabato sera sta cadendo su Salerno non ha fermato le persone giunte in città per vedere le “Luci d’Artista”. Sabato da record per numero di presenze, domenica affollata ma non da pienone per strada. Questo un bilancio sulle presenze. Mentre per le Luci il bilancio è ben diverso. Se sabato tutto è andato bene, domenica purtroppo si sono registrati i primi problemi che ovviamente sono stati notati dai visitatori ed anche dai commercianti. Sono, infatti rimaste spente fino alle 20.20 le Luci di via Dei Mercanti, via Masuccio?Salernitano, via Ruggi d’Aragona, via Mazza e traverse adiacenti. Un blackout dovuto forse alle cattive condizioni del tempo oppure, come uno degli operai del Comune ha detto ad un commerciante al salvavita della centralina ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 6 dicembre 2021) di Monica De Santis La pioggia che da sabato sera sta cadendo su Salerno non ha fermato le persone giunte in città per vedere le “d’Artista”. Sabato da record per numero di presenze,affollata ma non da pienone per strada. Questo un bilancio sulle presenze. Mentre per leil bilancio è ben diverso. Se sabato tutto è andato bene,purtroppo si sono registrati i primi problemi che ovviamente sono stati notati dai visitatori ed anche dai commercianti. Sono, infatti rimaste spente fino alle 20.20 ledi via Dei, via Masuccio?Salernitano, via Ruggi d’Aragona, via Mazza e traverse adiacenti. Un blackout dovuto forse alle cattive condizioni del tempo oppure, come uno degli operai del Comune ha detto ad un commerciante al salvavita della centralina ...

