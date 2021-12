Luciana Littizzetto chiama Maria De Filippi per gli auguri e sbaglia numero

(Di lunedì 6 dicembre 2021) GlidiIeri sera è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa e non sono mancati i momenti divertenti in compagnia di. Uno di questi si è trasformato in una vera e propria gaffe. La comica, infatti, ha voluto fare glipubblicamente a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

gael99 : RT @lucabattanta: @gianni_pinelli Si può sempre smettere di pagare lo stipendio alla signora Luciana Littizzetto disdicendo la Rai. https:… - Lucil1Luciana : RT @lucabattanta: @gianni_pinelli Si può sempre smettere di pagare lo stipendio alla signora Luciana Littizzetto disdicendo la Rai. https:… - Yi_Benevolence : RT @lucabattanta: @gianni_pinelli Si può sempre smettere di pagare lo stipendio alla signora Luciana Littizzetto disdicendo la Rai. https:… - rozabal21 : RT @lucabattanta: @gianni_pinelli Si può sempre smettere di pagare lo stipendio alla signora Luciana Littizzetto disdicendo la Rai. https:… - so_matic : RT @lucabattanta: @gianni_pinelli Si può sempre smettere di pagare lo stipendio alla signora Luciana Littizzetto disdicendo la Rai. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

ha commentato a Che Tempo che Fa in onda ieri, 5 dicembre, la vicenda di Greta Beccaglia . In un lungo monologo, in chiusura di serata, se l'è presa con Andrea Serrani, il 45enne ...In studio con Fabio Fazio anche il cast fisso composto da, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti della serata ...Una gag divertente e involontaria a “Che Tempo Che Fa”: i conduttori chiamano Maria De Filippi per gli auguri ma sbagliano il numero ...Che tempo che fa: Maria De Filippi e i suoi numeri di telefono. Domenica 5 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 60 anni e oltre a Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi e Mara V ...