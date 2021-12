Le immagini dei cinghiali che “giocano” a pallone nel torrente Bisagno | VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come un centravanti d’altri tempi, sempre pronto al colpo di testa, che potrebbe essere molto utile – vista la carenza in attacco – alla Nazionale del cittì Roberto Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ironia a parte, sta destando molta curiosità il VIDEO di alcuni cinghiali sul greto del torrente Bisagno, in quel di Genova. Perché gli avvistamenti, anche in pieno giorno, stanno diventando sempre più frequenti e la popolazione si dice molto preoccupata. cinghiali Bisagno giocano a pallone, le immagini dal torrente di Genova Nel VIDEO dei cinghiali Bisagno si vedono quattro esemplari che vagano all’interno del greto del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come un centravanti d’altri tempi, sempre pronto al colpo di testa, che potrebbe essere molto utile – vista la carenza in attacco – alla Nazionale del cittì Roberto Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ironia a parte, sta destando molta curiosità ildi alcunisul greto del, in quel di Genova. Perché gli avvistamenti, anche in pieno giorno, stanno diventando sempre più frequenti e la popolazione si dice molto preoccupata., ledaldi Genova Neldeisi vedono quattro esemplari che vagano all’interno del greto del ...

