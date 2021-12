Lazio, brutte notizie per Immobile: le sue condizioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sarri perde il suo centravanti. Secondo RadioSei, Ciro Immobile ha infatti effettuato oggi gli esami dopo l’infortunio accusato ieri durante il match contro la Sampdoria, che hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio destro. L’attaccante laziale salterà sicuramente la sfida di Europa League contro il Galatasaray, mentre proverà a farcela per il Sassuolo, in programma domenica 12 dicembre alle 18. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sarri perde il suo centravanti. Secondo RadioSei, Ciroha infatti effettuato oggi gli esami dopo l’infortunio accusato ieri durante il match contro la Sampdoria, che hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio destro. L’attaccante laziale salterà sicuramente la sfida di Europa League contro il Galatasaray, mentre proverà a farcela per il Sassuolo, in programma domenica 12 dicembre alle 18. Francesco Scanu

