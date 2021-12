La mamma di Soleil mal sopporta Alex Belli: il commento lapidario (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 6 Soleil sta ancora cercando di capire che genere di relazione potrebbe esserci con Alex Belli ( nega di provare qualcosa per lui e la etichetta come una avventura, mentre la persona con la quale vorrebbe costruire qualcosa la aspetta fuori) fuori, c’è qualcuno che la vorrebbe il più lontana possibile dall’attore. E’ la madre di Soleil che fino a questo momento non si è espressa moltissimo sulla storia tra sua figlia e il Belli ma che dai social, in qualche modo, ha fatto capire quello che è il parere di una mamma di fronte a una situazione di questo genere. E’ parecchio evidente che una madre da casa non ami vedere determinate cose, soprattutto perchè a differenza di Sole, la signora Wendy ascolta tutto quello che dice Alex. E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 6sta ancora cercando di capire che genere di relazione potrebbe esserci con( nega di provare qualcosa per lui e la etichetta come una avventura, mentre la persona con la quale vorrebbe costruire qualcosa la aspetta fuori) fuori, c’è qualcuno che la vorrebbe il più lontana possibile dall’attore. E’ la madre diche fino a questo momento non si è espressa moltissimo sulla storia tra sua figlia e ilma che dai social, in qualche modo, ha fatto capire quello che è il parere di unadi fronte a una situazione di questo genere. E’ parecchio evidente che una madre da casa non ami vedere determinate cose, soprattutto perchè a differenza di Sole, la signora Wendy ascolta tutto quello che dice. E ...

Advertising

SoleileNicola : RT @dayanequeen1: @GrandeFratello STASERA FATE VEDERE A SOLEIL I COMMENTI DI MAMMA WENDY VS ALEX #gfvip #teamsoleil - dayanequeen1 : @GrandeFratello STASERA FATE VEDERE A SOLEIL I COMMENTI DI MAMMA WENDY VS ALEX #gfvip #teamsoleil - Luce16905430 : Mamma Wendy che scatena il devasto sui social ripreso da tutti i siti in modo tale che in puntata venga finalmente… - Asya2803891221 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, parla la mamma di Soleil Sorge: “Alex Belli? Non lo sopporto più, vorrei che…” A Wendy Kay non vanno proprio a gen… - IsaeChia : #GfVip 6, parla la mamma di Soleil Sorge: “Alex Belli? Non lo sopporto più, vorrei che…” A Wendy Kay non vanno pro… -