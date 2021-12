GF Vip, Soleil gelosa di Lulù: “Vai a baciare Manuel” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Soleil manifesta i primi segnali di gelosia nei confronti di Alex? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata molto infastidita dai ripetuti baci che Lulù ha dato all’attore mentre si trovavano seduti a tavola. “Ora te lo sei baciato abbastanza”, ha detto Soleil allontanando la principessa da Alex. Ormai il rapporto tra Alex e Soleil sembra essere sempre più intenso. L’attore ha confessato di essersi innamorato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche lei sicura dei sentimenti che prova nei confronti di Alex Belli. Soleil, che aveva raccontato di avere una persona fuori, ha spiegato di essere molto convinta di quello che è nato con Alex e in questi giorni sta vivendo tutto con maggiore libertà. Per la prima volta, ieri sera, Soleil ha manifestato i primi segnali di ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021)manifesta i primi segnali di gelosia nei confronti di Alex? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata molto infastidita dai ripetuti baci cheha dato all’attore mentre si trovavano seduti a tavola. “Ora te lo sei baciato abbastanza”, ha dettoallontanando la principessa da Alex. Ormai il rapporto tra Alex esembra essere sempre più intenso. L’attore ha confessato di essersi innamorato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche lei sicura dei sentimenti che prova nei confronti di Alex Belli., che aveva raccontato di avere una persona fuori, ha spiegato di essere molto convinta di quello che è nato con Alex e in questi giorni sta vivendo tutto con maggiore libertà. Per la prima volta, ieri sera,ha manifestato i primi segnali di ...

Advertising

GolanTyr : @AdrianaVolpeTV #gfvip se non ci fosse un po' di slinguing e storie d'amore false tra Egoman (Alex) e DonnaPiedista… - occhio_notizie : Soleil gelosa di Belli: “Non toccare quel muscolo. Va bene amore dai, te lo sei baciato abbastanza' #gfvip6 - QdSit : Alex Belli continua a essere il concorrente più discusso del Gf Vip 2021. Soprattutto per la sua 'simpatia' per nul… - DenisDecorte : Gf Vip 6, Alex Belli sorprende: “Fuori da qui non c’è possibilità di una storia con Soleil Sorge”. Il motivo - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alex Belli sorprende: “Fuori da qui non c’è possibilità di una storia con Soleil #alex #belli #sorprende… -