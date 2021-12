Gf Vip 2021, una ex concorrente dell’ Isola dei Famosi entrerà nella casa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il prolungamento fino a Marzo 2022 del Grande Fratello Vip ha fatto sì che la produzione del reality prevedesse ancora molti ingressi nella casa. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome tra le papabili new entry: quello di Vera Gemma. Pare proprio che dopo l’ Isola dei Famosi, la donna sbarcherà nel reality di Alfonso Signorini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip 2021, Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della casa: ecco cosa è successo Nuova lite tra le principesse e alcune concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip Gf Vip 2021, Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della casa: ecco cosa è successo Nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il prolungamento fino a Marzo 2022 del Grande Fratello Vip ha fatto sì che la produzione del reality prevedesse ancora molti ingressi. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome tra le papabili new entry: quello di Vera Gemma. Pare proprio che dopo l’dei, la donna sbarcherà nel reality di Alfonso Signorini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della: ecco cosa è successo Nuova lite tra le principesse e alcune concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip Gf Vip, Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della: ecco cosa è successo Nuova ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 Alfonso Signori si sbottona su Soleil Sorge: il suo parere sulla concorrente - #Alfonso #Signori #sbottona… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 06, 2021 at 08:31AM - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 giorno 84: commenti al live - #Grande #Fratello #giorno #commenti - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 06, 2021 at 07:29AM - zazoomblog : Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 6 dicembre 2021: eliminazione primi abbandoni e sopresona -… -