Fondamentali | Napoli – Atalanta 2-3

Con una forte reazione collettiva nella ripresa l'Atalanta ha ottenuto tre punti potenzialmente decisivi nel corso della sua stagione: non solo ha consolidato il quarto posto in campionato, ma è anche diventata definitivamente una seria pretendente nella corsa per lo scudetto. È stata una vittoria tutt'altro che scontata. Nonostante fosse visibilmente limitato dalle assenze di vari giocatori chiave, il Napoli ha comunque giocato a viso aperto e avuto la forza di rimontare lo svantaggio iniziale tra i due tempi. La "Dea", però, alla fine ha vinto meritatamente: se nella fase centrale del primo tempo ha sprecato diverse occasioni per raddoppiare, nel corso della ripresa ha avuto una buona lucidità in fase di possesso. Lo ha fatto affidandosi ai princìpi di gioco di Gasperini e alle qualità di alcuni leader tecnici, riuscendo a risolvere alcuni dei ...

