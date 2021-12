FI, Vito: eventuale candidatura Conte a suppletive è un bene (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – “In una democrazia parlamentare è normale, è un bene che i leader di partito siedano in Parlamento. Per questo, la notizia di una eventuale candidatura alle suppletive per la Camera di Giuseppe Conte va accolta con favore, sia dagli alleati che dagli avversari”. Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia, sull’eventuale candidatura dell’ex premier Conte alle suppletive del collegio di Roma 1 di gennaio. “La pretesa poi di Calenda e Renzi, che hanno lasciato il Pd – aggiunge Vito – di decidere cosa debba fare e chi debba appoggiare il Pd è davvero singolare. Mi auguro, piuttosto, che Forza Italia ed il centrodestra esprimano una valida candidatura alternativa”. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – “In una democrazia parlamentare è normale, è unche i leader di partito siedano in Parlamento. Per questo, la notizia di unaalleper la Camera di Giuseppeva accolta con favore, sia dagli alleati che dagli avversari”. Lo scrive su Twitter Elio, deputato di Forza Italia, sull’dell’ex premieralledel collegio di Roma 1 di gennaio. “La pretesa poi di Calenda e Renzi, che hanno lasciato il Pd – aggiunge– di decidere cosa debba fare e chi debba appoggiare il Pd è davvero singolare. Mi auguro, piuttosto, che Forza Italia ed il centrodestra esprimano una validaalternativa”. ...

