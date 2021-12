Empoli Udinese 3-1: rimontona toscana, Andreazzoli vola a 23 punti. Crisi nera per Gotti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Castellani, Empoli e Udinese si sono affrontate nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Vittoria dei padroni di casa, in rimonta, per 3-1. Friulani avanti con Deulofeu. Nella ripresa tris azzurro con Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Vittoria meritata per Andreazzoli. Sintesi Empoli Udinese 3-1 MOVIOLA 4? Occasione Zurkowski – Conclusione da fuori area, bravo Silvestri a distendersi e a deviare in angolo. Bene l’Empoli in avvio. 11? Occasione Beto – Colpo di testa di Beto su un calcio d’angolo di Deulofeu dalla destra: grande anticipo ma palla fuori. Poteva fare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Castellani,si sono affrontate nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Vittoria dei padroni di casa, in rimonta, per 3-1. Friulani avanti con Deulofeu. Nella ripresa tris azzurro con Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Vittoria meritata per. Sintesi3-1 MOVIOLA 4? Occasione Zurkowski – Conclusione da fuori area, bravo Silvestri a distendersi e a deviare in angolo. Bene l’in avvio. 11? Occasione Beto – Colpo di testa di Beto su un calcio d’angolo di Deulofeu dalla destra: grande anticipo ma palla fuori. Poteva fare ...

Advertising

sportface2016 : #EmpoliUdinese, #Samir ammonito: era diffidato, salta il #Milan - TuttoMercatoWeb : L'Empoli ribalta l'Udinese e vola in classifica: super-ripresa, sconfitta l'Udinese per 3-1 - FrancescoRome17 : RT @SkySport: ??? EMPOLI-UDINESE 3-1 Risultato finale ? ? #Deulofeu (22') ? #Stojanovic (49') ? #Bajrami (59') ? #Pinamonti (78') ? ? htt… - SkySport : ??? EMPOLI-UDINESE 3-1 Risultato finale ? ? #Deulofeu (22') ? #Stojanovic (49') ? #Bajrami (59') ? #Pinamonti (78'… - SportNewsCentr1 : ??L' #Empoli vince 3-1 in casa contro l' #Udinese nel 16° turno di #SerieA: ?? 22': Deulofeu [Udi] ? 50': Stojan… -