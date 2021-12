Covid, l'Austria valuta di introdurre multe fino a 600 euro per i "no vax" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sarebbero esentati dall'obbligo bambini sotto i 14 anni, donne incinte, chi è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici. Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni avrebbero un mese di tempo per ricevere la prima dose Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sarebbero esentati dall'obbligo bambini sotto i 14 anni, donne incinte, chi è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici. Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni avrebbero un mese di tempo per ricevere la prima dose

