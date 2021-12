Covid a Napoli, due amiche morte in pochi giorni: 'Erano No vax agguerrite' (Di lunedì 6 dicembre 2021) amiche e conviventi, Cinzia e Francesca avevano deciso di non vaccinarsi. Il se le è portate via a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Erano entrambe ricoverate nel reparto di del Cotugno. Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021)e conviventi, Cinzia e Francesca avevano deciso di non vaccinarsi. Il se le è portate via adi distanza l'una dall'altra.entrambe ricoverate nel reparto di del Cotugno. Il ...

Advertising

annatrieste : Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento a… - SkyTG24 : 'Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo l… - SkyTG24 : L'uomo è in isolamento con il suo nucleo familiare composto da cinque persone - Alby030303 : Il Mattino: Covid a Napoli, due amiche morte in pochi giorni: «Erano no vax agguerrite». - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Napoli, fuori pericolo 11enne ricoverato in intensiva per Covid: festeggerà il suo compleanno estubato #napoli https:… -