Celta Vigo | Aspas rischia una sanzione disciplinare | diffidato | cerca e trova un giallo

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Iagoè stato indiscutibilmente uno dei protagonisti di-Valencia. Il noto attaccante spagnolo, abile negli spazi stretti e con il fiuto del gol da attaccante vero, hato una rete potenzialmente importante contro i valenciani.fondamentale per l’1-0 dei padroni di casa all’11, sebbene abbia subito un infortunio poco dopo e tentato di rimediare in modo scorretto; via la maglia dopo il gol, resosi conto di un guaio muscolare di un certo livello, così da scontare la squalificare durante l’infortunio. Ammonizione effettivamente arrivata, da, dunque missione compiuta…o quasi. Oltre la sconfitta finale del suodovrà certamente apprendere la notizia di unaai suoi danni per ...

E parliamo di un calciatore che vanta 32 presenze in Nazionale, che ha giocato due anni e mezzo in Liga cole che tra l'altro è giovane, ha 27 anni. Spalletti effettivamente ne ha fatto il ...... 57' Jovic Rayo Vallecano - Espanyol 1 - 0 54' Cabrera Elche - Cadice 3 - 1 13' de la Torre , 75' Morente, 90+1' Fernandez, 90+3' Josan Levante - Osasuna 0 - 0- Valencia 1 - 2 11' Iago ...Nella sfida contro il Valencia Iago Aspas ha segnato e si è tolto la maglia, sapendo di essere in diffida e indisponibile per il match successivo.