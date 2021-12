Al via il Super Green pass e i controlli per bus e metro. Resta il rebus studenti (Di lunedì 6 dicembre 2021) La certificazione è necessaria per poter avere accesso a numerose attività, dai cinema ai ristoranti, e la si può ottenere solo se vaccinati o guariti dalla ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) La certificazione è necessaria per poter avere accesso a numerose attività, dai cinema ai ristoranti, e la si può ottenere solo se vaccinati o guariti dalla ...

Advertising

fattoquotidiano : OGGI AL VIA | Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, che guida anche la Conferenza delle Regioni, è stato più vol… - SkySportF1 : ?? SUPER LAVORO DI BOTTAS AL VIA (3/50 ??) ?? Che difesa di Leclerc, Sainz in rimonta LIVE ? - lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - SerglocSergio : RT @SerglocSergio: Super Green Pass al via, primo multato a Roma: 'Volevo vaccinarmi a giorni'. La situazione, città per città , più dettag… - mariocossu2707 : FATTI UN REGALO CORSO ACRILICO SUPER -