Volontariato | Malpezzi | ' cancellare norma che rende Iva più costosa'

(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Siamo al lavoro perlache introduce una contabilità Iva piùe con maggiori adempimenti burocratici per il Terzo settore. Non è pensabile gravare ulteriormente sulle associazioni e gli enti, mettendo a rischio la loro sopravvivenza. Ilva sostenuto, non certo colpito, soprattutto, dopo l'emergenza Covid”. Lo annuncia la capogruppo del Pd al Senato, Simona. “Già oggi -ricorda- il Terzo settore sta affrontando il complesso passaggio di entrata in vigore del Registro unico e non può essere gravato da ulteriori adempimenti che potrebbero generare confusione, disorientamento e sfiducia negli enti e nelle associazioni. Il tema dell'infrazione europea si superi con modalità e metodo condivisi con il Terzo settore”.