Advertising

sportli26181512 : Torino, Juric: 'Dobbiamo fare meno errori': Il tecnico: 'Le prossime gare ci diranno che campionato faremo'… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Torino, Juric: 'Spero che non entri negatività' Tecnico granata:'Dobbiamo ancora migliorare sotto tanti aspetti' - YBah96 : RT @ToroGoal: ??Le parole di Juric pre #CagliariTorino: “#Praet deve ancora ritrovare la condizione, ma è normale per la sua situazione. Va… - RaiSport : ? #Juric: 'Dobbiamo giocare con la testa libera' Il tecnico granata: 'Dobbiamo ancora migliorare sotto tanti aspet… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Juric: '#Torino, devi giocare con la testa libera' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

... non voglio che entri negatività nel gruppo, speriamo di fare più punti e dobbiamo giocare con la testa libera" : così il tecnico del, Ivan, reduce dalla rimonta da 2 - 0 a 2 - 2 contro ...E' bello carico,: dopo pranzo dirigerà la rifinitura, nel pomeriggio ci sarà la partenza per Cagliari dove domani programma un blitz. LA CRESCITA ? Certamente, non si fida di questo Cagliari ...Gioca bene ma segna poco: servono più reti per la classifica e per restare un protagonista nell’eventuale post Belotti ...Alla vigilia di Cagliari-Torino, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. "Non capisco come il Cagliari avere quella classifica vista la rosa - ha esordi ...