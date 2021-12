(Di domenica 5 dicembre 2021)regina della, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino. La bergamasca si impone anche nella secondasulla pista canadese, infliggendo nuovamente un grande distacco alla concorrenza. La campionessa olimpica in carica taglia il traguardo in 1’48?42, precedendo di 84 centesimi la statunitense Breezy Johnson, seconda. Sul grado più basso del podio sale la svizzera Corinne Suter, staccata di 98 centesimi dalla vincitrice. Punti importanti per l’azzurra, che risale la classifica generale fino al terzo posto, alle spalle di Petra Vlhova, assente oggi, e della leader Mikaela Shiffrin, solo 38esima in gara ein difficoltà in. Con la doppietta di ...

Eurosport_IT : STREPITOSA SOFIA GOGGIA, BIS A LAKE LOUISE! ?????? L'azzurra vola ancora sulla neve canadese, bissato il successo di… - ItaliaTeam_it : LA PIÙ FORTE. ?? Seconda discesa e seconda vittoria per Sofia Goggia a Lake Louise! ? E andiamoooo! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : ???????????????? ???????? ?? Nella discesa di Lake Louise Sofia Goggia vince con una prova pazzesca! Che trionfo in Coppa del M… - SecolodItalia1 : Sofia Goggia stupisce ancora: a Lake Louise un’altra discesa libera spettacolare e vincente (video)… - franco_sala : RT @LaStampa: CdM di Sci: Sofia Goggia vince ancora ed è doppietta a Lake Louise -

Ma al di là dei giochi di parole, arrivare a quota 13 vittorie in coppa del mondo èntra a buon diritto fra le perle del palmares di unaanche ieri letteralmente inarrestabile. Ad ...Non accenna a fermarsi la serie vincente dinelle discese di Coppa del mondo femminile. La campionessa olimpica in carica, impostasi da dominatrice nella gara di venerdì sulla Men's Olympic di Lake Louise, si è ripetuta con ...