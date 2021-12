Sampdoria vs Lazio 1 a 3. Le statistiche del match (Di domenica 5 dicembre 2021) Ciro Immobile è il giocatore in attività che ha segnato più gol contro una singola avversaria in Serie A (14 reti contro la Sampdoria). Sergej Milinkovic-Savic é uno dei tre giocatori di questo campionato (con Mario Pasalic e Domenico Berardi) a vantare giá almeno cinque gol segnati e almeno cinque assist vincenti. Solamente Robert Lewadowski (16) ha segnato più reti di Ciro Immobile (13) nei cinque maggiori campionati europei. La Sampdoria è la squadra contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a più gol in Serie A: quattro gol e tre assist. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Sampdoria ha subito piú di 30 gol (32 ora) nelle prime 16 partite di un massimo campionato. Cinque gol in questo campionato per Sergej Milinkovic-Savic: eguagliato il suo miglior rendimento nelle prime 16 giornate di Serie A (cinque anche ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Ciro Immobile è il giocatore in attività che ha segnato più gol contro una singola avversaria in Serie A (14 reti contro la). Sergej Milinkovic-Savic é uno dei tre giocatori di questo campionato (con Mario Pasalic e Domenico Berardi) a vantare giá almeno cinque gol segnati e almeno cinque assist vincenti. Solamente Robert Lewadowski (16) ha segnato più reti di Ciro Immobile (13) nei cinque maggiori campionati europei. Laè la squadra contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a più gol in Serie A: quattro gol e tre assist. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, laha subito piú di 30 gol (32 ora) nelle prime 16 partite di un massimo campionato. Cinque gol in questo campionato per Sergej Milinkovic-Savic: eguagliato il suo miglior rendimento nelle prime 16 giornate di Serie A (cinque anche ...

