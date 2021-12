NBA 2021 2022 | Golden State ko con gli Spurs | Chicago passa a Brooklyn

(Di domenica 5 dicembre 2021) I risultati della notte italiana tra sabato 4 e domenica 5 dicembre della regular season NBA. Sconfitta casalinga per iWarriors, battuti 107-112 da i San Antonio, che vedono così interrompersi la striscia di 11 vittorie consecutive. IBulls si impongono poi sul campo deiNets per 111-107, mentre i Milwaukee Bucks travolgono i Miami Heat 124-102. I Memphis Grizzlies vincono in casa dei Dallas Mavericks 97-90 e un Nickola Jokic da 32 punti trascina i Denver Nuggets al successo sul campo dei New York Kicks. Vittoria in trasferta anche per i Boston Celtics, che si impongono 145-117 contro i Portland Trail Blazers. Infine, i Sacramento Kings si aggiudicano la sfida interna contro i Los Angeles Clippers 104-99. TUTTI I RISULTATI ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #NBA 2021/2022: #GoldenState ko con gli Spurs, Chicago passa a Brooklyn - FutebolStats14 : Onde assistir Golden State Warriors x San Antonio Spurs Basquete AO VIVO – NBA 2021 #futebolstats - SkySportNBA : NBA, Stephen Curry da non credere: fa canestro anche dagli spalti. VIDEO - Eurosport_IT : Colpo dei San Antonio Spurs ?? Tornano alla vittoria i Milwaukee Bucks ?? Brooklyn Nets k.o. contro i Chicago Bulls ??… - SkySportNBA : Bronny James incanta allo Staples Center: 19 punti contro SVSM davanti a papà LeBron -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

Un'altra sconfitta contro una squadra di vertice, un film già visto per i tifosi di Brooklyn. Anche Chicago, quindi, passa al Barclays Center e frena il cammino di un club che in questo campionato è ...L'ennesimo passaggio a vuoto dei Lakers - battuti anche nel derby dai Clippers - non è passato inosservato, continuando a far discutere anche nelle ore successive sui social network. Non solo tifosi e ...Brooklyn, infatti, perde 111-107 in casa contro Chicago, che passa grazie ai 60 punti combinati di LaVine e DeRozan. Non va meglio a Golden State: San Antonio si impone 112-107 nonostante i 27 di Curr ...Cadono i Golden State Warriors e lo fanno rumorosamente, cedendo 107-112 ai San Antonio Spurs. Per San Antonio quarto successo consecutivo nella ricerca di raddrizzare una stagione nata storta, per St ...