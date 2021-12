Infortunio Benzema, Ancelotti: «Con l’Inter non ci sarà» (Di domenica 5 dicembre 2021) Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa nel post di Real Madrid-Real Sociedad, parlando anche dell’Infortunio su Benzema Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, nel post partita della sfida contro la Real Sociedad, ha annunciato dell’assenza di Benzema nella sfida di martedì contro l’Inter. Ecco le sue parole: BENEZEMA – «L’ho sostituito perché ha accusato un fastidio e non l’ho voluto forzare. Contro l’Inter non credo sarà disponibile.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Carloha parlato in conferenza stampa nel post di Real Madrid-Real Sociedad, parlando anche dell’suCarlo, tecnico del Real Madrid, nel post partita della sfida contro la Real Sociedad, ha annunciato dell’assenza dinella sfida di martedì contro. Ecco le sue parole: BENEZEMA – «L’ho sostituito perché ha accusato un fastidio e non l’ho voluto forzare. Contronon credodisponibile.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

