Ibrahimovic | ' Al Milan per tutta la vita Dopo il calcio? Ho paura di smettere'

Il suo contratto colscade a giugno. "Un giorno scade, non sappiamo quando, voglio giocare il più possibile, speriamo che saràper tutta la vita - l'auspicio di Ibra - Se ho paura di ...'Voglio giocare il più possibile e spero di rimanere alper tutta la vita. Voglio vincere ancora uno scudetto'. Così l'attaccante delZlatana 'Che Tempo che fa', in merito al rinnovo del contratto con il club rossonero che scade al termine di questa stagione. 'Non so cosa ci sarà dopo il calcio perciò ho un pò ...Zlatan Ibrahimovic, ospite di Fabio Fazio alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, ha parlato di Milan e della sua lunga carriera. Il conduttore gli ha ricordato che ha giocato sia con ...SERIE A - Ibrahimovic giura fedeltà al Milan. Manca poco per la fine della sua carriera? Non è detto, sta per arrivare il rinnovo fino al 2023 e poi chissà.