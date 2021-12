"Hai sbagliato". Alessandra Celentano contro Garrison: attacco brutale, interviene la De Filippi (Di domenica 5 dicembre 2021) Virginia, allieva di Alessandra Celentano, ha dovuto lasciare la scuola di Amici a seguito di una sfida con un'altra ballerina, Cosmary. La maestra di danza classica, che credeva molto nella ragazza, se l'è presa con chi ha giudicato la sfida e ha preso la decisione finale, l'ex maestro Garrison. Maria De Filippi, allora, è intervenuta chiarendo: "Non mi sembra il caso di mettere in dubbio la professionalità di Garrison, e non è nemmeno giusto attaccare una ragazza appena entrata”. La Celentano, però, è andata dritta per la sua strada, dicendosi molto delusa e continuando a bacchettare il collega per la scelta. Secondo lei, infatti, non era stata premiata una ballerina vera. Alla fine, però, dopo l'intervento della De Filippi e passata la rabbia, la maestra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Virginia, allieva di, ha dovuto lasciare la scuola di Amici a seguito di una sfida con un'altra ballerina, Cosmary. La maestra di danza classica, che credeva molto nella ragazza, se l'è presa con chi ha giudicato la sfida e ha preso la decisione finale, l'ex maestro. Maria De, allora, è intervenuta chiarendo: "Non mi sembra il caso di mettere in dubbio la professionalità di, e non è nemmeno giusto attaccare una ragazza appena entrata”. La, però, è andata dritta per la sua strada, dicendosi molto delusa e continuando a bacchettare il collega per la scelta. Secondo lei, infatti, non era stata premiata una ballerina vera. Alla fine, però, dopo l'intervento della Dee passata la rabbia, la maestra ...

