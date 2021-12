Gisele Bündchen salva una tartaruga marina intrappolata in una rete da pesca e la riporta (nonostante il peso) in mare – Video (Di domenica 5 dicembre 2021) “La vita è una serie di opportunità che ci capitano ogni giorno e scegliamo noi cosa farne”. Inizia così il lungo post di Gisele Bündchen con cui la top model ha raccontato di aver salvato una tartaruga marina intrappolata in una rete da pesca. La modella ha anche postato il Video del salvataggio in cui si vede l’esemplare in evidente difficoltà. “Stamattina presto stavo camminando sulla spiaggia e Onyx ha iniziato ad abbaiare a un mucchio di spazzatura arrivata dall’oceano dopo l’alta marea. Quando mi sono avvicinata ho visto questa bellissima tartaruga capovolta con uno sguardo di disperazione e stanchezza negli occhi, il suo corpo impigliato in una rete da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “La vita è una serie di opportunità che ci capitano ogni giorno e scegliamo noi cosa farne”. Inizia così il lungo post dicon cui la top model ha raccontato di averto unain unada. La modella ha anche postato ildeltaggio in cui si vede l’esemplare in evidente difficoltà. “Stamattina presto stavo camminando sulla spiaggia e Onyx ha iniziato ad abbaiare a un mucchio di spazzatura arrivata dall’oceano dopo l’altaa. Quando mi sono avvicinata ho visto questa bellissimacapovolta con uno sguardo di disperazione e stanchezza negli occhi, il suo corpo impigliato in unada ...

Advertising

ilfattovideo : Gisele Bündchen salva una tartaruga marina intrappolata in una rete da pesca e la riporta (nonostante il peso) in m… - LucaStanisci : Gisele Bündchen salva una tartaruga marina da una rete da pesca, nonostante il peso riesce a riportarla in mare - L… - SaniaMassacre : giorno inutile il 20 luglio ( il mio giorno di nascita) nessuno di interessante e di geniale è nato, forse soltanto Gisele Bündchen - verderameblu : Il nostro albero di Natale super slim di 180 cm è arrivato, ho deciso che lo chiamerò Gisele Bündchen. -

Ultime Notizie dalla rete : Gisele Bündchen Gisele Bündchen salva una tartaruga marina da una rete da pesca, nonostante il peso riesce a riportarla in mare La top model Gisele Bündchen ha salvato la vita a una tartaruga marina dopo averla scoperta in spiaggia intrappolata in una rete da pesca. Il salvataggio è stato catturato in un video e condiviso sul suo profilo ...

La top model Gisele Bündchen salva una tartaruga marina intrappolata in una rete da pesca https://www.instagram.com/gisele/?utm_source=ig_embed ha salvato la vita a una tartaruga marina dopo essersi accorta che l'animale era rimasto impigliato in una rete da pesca su una spiaggia. In un video che la top model ha ...

Gisele Bündchen, la top model compie 40 anni e regala 40mila alberi all'Amazzonia. FOTO Sky Tg24 La top modelha salvato la vita a una tartaruga marina dopo averla scoperta in spiaggia intrappolata in una rete da pesca. Il salvataggio è stato catturato in un video e condiviso sul suo profilo ...https://www.instagram.com//?utm_source=ig_embed ha salvato la vita a una tartaruga marina dopo essersi accorta che l'animale era rimasto impigliato in una rete da pesca su una spiaggia. In un video che la top model ha ...