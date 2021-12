“Esci da questo studio” | gelo a Domenica In | con Mara Venier infuriata Cosa è successo?

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella puntata di oggi di “In” un piccolo battibecco è avvenuto intra la conduttrice del programma,, e Guillermo Mariotto, ospite della giornata nel salotto di “zia”. Come sempre è appuntamento fisso quello di ‘In’, in onda ognialle ore 14 su Rai1. Nel programma è immancabile il consueto salotto su ‘Ballando con le Stelle’, dato che il talent va in onda giusto il giorno prima, e un angolo della trasmissione viene dedicata ai protagonisti ballerini. La settimana scorsa lo stesso momento talk aveva fatto parlare il web quandoaveva osato qualche “palpatina” di troppo al giovane concorrente di Ballando, Alvise Rigo, scatenando un vero e proprio putiferio. LEGGI ANCHE => “E se ...

è stato il primo tempo. Magaritante volte ma quando non lo fai loro vanno in porta . Lo Spezia è stato bravo a creare sulle ripartenze. Dobbiamo migliorare su. E non nascondo che ...Se vuoi rideredastudio '. La lite è durata pochi minuti. Successivamente la padrona di casa di Domenica In si è riavvicinata a Guillermo che ha detto: ' Anche io ho una mamma '. ...Vediamo insieme cosa è successo. Mara Venier sbotta contro il giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto: “Esci da questo studio!“. Mara Venier sbotta durante la registrazione di Domenica ...A Domenica In, Mara Venier si è duramente scagliata contro uno degli ospiti presenti in studio per una reazione poco adeguata per la conduttrice.