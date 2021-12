Due fermati per lo stupro sul treno nel Varesotto (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Due uomini sono stati fermati perchè sospettati di essere gli autori della violenza sessuale ai danni di una ragazza su un treno della linea Milano-Varese e per una tentata violenza alla stazione di Vedano Olona, sempre in provincia di Varese. Ai due, un italiano e un nordafricano, gli investigatori della Squadra Mobile e della Polfer sarebbero arrivati grazie alla descrizione fornita dalle vittime e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I due episodi sono avvenuti nella serata di venerdì. Entrambe le vittime hanno circa 20 anni. Il primo episodio sul treno tra Tradate e Venegono Inferiore. Due uomini hanno aggredito la giovane in una delle carrozze e hanno abusato di lei. Poco dopo, nella stazione di Vedano Olona, un'altra ragazza è stata avvicinata sempre da due uomini che hanno cercato di bloccarla ma è ... Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Due uomini sono statiperchè sospettati di essere gli autori della violenza sessuale ai danni di una ragazza su undella linea Milano-Varese e per una tentata violenza alla stazione di Vedano Olona, sempre in provincia di Varese. Ai due, un italiano e un nordafricano, gli investigatori della Squadra Mobile e della Polfer sarebbero arrivati grazie alla descrizione fornita dalle vittime e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I due episodi sono avvenuti nella serata di venerdì. Entrambe le vittime hanno circa 20 anni. Il primo episodio sultra Tradate e Venegono Inferiore. Due uomini hanno aggredito la giovane in una delle carrozze e hanno abusato di lei. Poco dopo, nella stazione di Vedano Olona, un'altra ragazza è stata avvicinata sempre da due uomini che hanno cercato di bloccarla ma è ...

fattoquotidiano : I due volti della tv berlusconiana più populista e politicamente scorretta sono stati fermati di nuovo. Le loro vac… - sulsitodisimone : Due fermati per lo stupro sul treno nel Varesotto - lupogrigio111 : RT @autocostruttore: Fermati i presunti stupratori delle due ragazze aggredite su un treno e in stazione nel Varesotto. Nessun riferimento… - BongustoFreddy : RT @autocostruttore: Fermati i presunti stupratori delle due ragazze aggredite su un treno e in stazione nel Varesotto. Nessun riferimento… - Annabel81831911 : In TRENO!! ??????Violentate in treno a Varese, si ritrovano in ospedale: fermati due uomini, un italiano e un nordafri… -