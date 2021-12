Domenica 5 dicembre | oggi in Fvg 595 nuovi casi e 5 decessi

Leggi su udine20

(Di domenica 5 dicembre 2021)in Friuli Venezia Giulia su 5.117 tamponi molecolari sono stati rilevati 532contagi con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 11.782 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63(0,53%). Nella giornata odierna si registrano idi 5 persone: una donna di 90 anni di Grado deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 90 anni di Montereale Valcellina deceduto in ospedale; un uomo di 88 anni di Caneva deceduto in ospedale; un uomo di 82 anni di Muggia deceduto in ospedale e una donna di 78 anni di Trieste deceduta in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 288. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi evidenziando che “anche ...