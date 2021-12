DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: Hamilton parte in pole, ma Max Verstappen ha il primo match-point (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA TV8 IN CHIARO GP ARABIA SAUDITA 2021 17.40 Dunque Max Verstappen vincerà il Mondiale oggi se…Ecco tutte le combinazioni: – Vince e Hamilton non fa meglio del 7° posto – Vince facendo il giro veloce e Hamilton non fa meglio del 6° posto – Arriva 2° facendo il giro veloce e Hamilton non fa meglio del 10° posto – Arriva 2° e Hamilton conclude fuori dalla zona punti 17.33 A Verstappen basterebbe accumulare 26 punti di margine sul rivale britannico della Mercedes, perché in caso di arrivo a pari punti a fine campionato avrebbe comunque la meglio grazie ad un maggior numero di vittorie ottenute nell’arco della stagione (al momento 9 a 7, ma questo scenario esclude a priori un doppio ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA TV8 IN CHIARO GP ARABIA SAUDITA17.40 Dunque Maxvincerà il Mondiale oggi se…Ecco tutte le combinazioni: – Vince enon fa meglio del 7° posto – Vince facendo il giro veloce enon fa meglio del 6° posto – Arriva 2° facendo il giro veloce enon fa meglio del 10° posto – Arriva 2° econclude fuori dalla zona punti 17.33 Abasterebbe accumulare 26 punti di margine sul rivale britannico della Mercedes, perché in caso di arrivo a pari punti a fine campionato avrebbe comunque la meglio grazie ad un maggior numero di vittorie ottenute nell’arco della stagione (al momento 9 a 7, ma questo scenario esclude a priori un doppio ...

Advertising

SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - sportli26181512 : Formula 1, GP Arabia Saudita: la diretta live da Jeddah: In pista a Jeddah per la gara che potrebbe decidere il Mon… - F1inGenerale_ : F1 | GP Arabia Saudita – Segui la cronaca diretta della gara di Jeddah [ LIVE ] - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Jeddah 2021 LIVE: Max Verstappen non sostituisce il cambio niente penalità - #DIRETTA #Jeddah #LIVE:… - infoitsport : DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: griglia di partenza, risultato gara, orario TV8 in chiaro -