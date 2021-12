Benedetta Rossi trasformata | così non l’avete mai vista

Leggi su chenews

(Di domenica 5 dicembre 2021) La food blogger come nonmaiè la protagonista in un video promozionale completamenteed in compagnia con una persona speciale. Bendetta(Instagram)Sono tanti anni ormai che in televisione i cooking show sono all’ordine del giorno. I programmi di cucina sono diventati parte integrante dei palinsesti delle molteplici reti, da Mediaset alla Rai. Sono sempre molto seguiti dal pubblico interessato alle ricette e consigli culinari che dispensano chef ed esperti del settore. Tra i programmi più seguiti dalle persone c’èFatto in casa per voi con la cooking star del web. Il suo stile semplice, le ricette facili e veloci, i tanti consigli che dispensa durante la preparazione ...