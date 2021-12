Val Gardena, incendio in un albergo: 86 persone evacuate. Feriti un bambino e un vigile (Di sabato 4 dicembre 2021) Paura nella notte in un albergo di Selva di Val Gardena in Alto Adige dove 86 ospiti sono stati evacuati a seguito di un incendio . L'immediato intervento delle squadre di vigili del fuoco ha evitato ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 dicembre 2021) Paura nella notte in undi Selva di Valin Alto Adige dove 86 ospiti sono stati evacuati a seguito di un. L'immediato intervento delle squadre di vigili del fuoco ha evitato ...

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: #Incendio nella notte a #Selva di Val #Gardena. Si è sprigionato nella sauna dell'hotel Biancaneve. 86 gli ospiti eva… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Ok per Val Gardena e Val d'Isère dopo il controllo neve: sulla Saslong super-g e discesa il 17-18 dicembre #fisski #AlpineS… - neveitalia : Ok per Val Gardena e Val d'Isère dopo il controllo neve: sulla Saslong super-g e discesa il 17-18 dicembre #fisski… - Roberto1978 : Tra le vie di Selva di Valgardena con -8°C (@ Selva di Val Gardena in BZ) - TgrRaiAltoAdige : #Incendio nella notte a #Selva di Val #Gardena. Si è sprigionato nella sauna dell'hotel Biancaneve. 86 gli ospiti… -