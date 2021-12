Stefania Orlando confessa a Verissimo | ' Dopo il GFVip la depressione e la crisi con mio marito'

(Di sabato 4 dicembre 2021)racconta a il momento divissutoil Grande Fratello Vip. La showgirl è cambiata moltola lunga esperienza nella casa più spiata d'Italia e ammette in lacrime ...

Advertising

opinionistaweb2 : bene grazie Stefania Orlando grazie Silvia torno a non fare un cazzo come sempre bye #verissimo - alessia23ale : RT @Gia_Uss90: Sabato pomeriggio nel segno degli Zorzando: Tommaso Zorzi a #tvtalk Stefania Orlando a #verissimo grazie palinsesto https:/… - AnnamariaCerea : RT @Gia_Uss90: Sabato pomeriggio nel segno degli Zorzando: Tommaso Zorzi a #tvtalk Stefania Orlando a #verissimo grazie palinsesto https:/… - elenfav : RT @lauracivitelli: E quando uno dei progetti di Stefania Orlando sarà un disco con tutte le sue hit allora cosaaa #verissimo https://t.c… - elenfav : Stefania Orlando sei un ? #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

racconta a il momento di depressione vissuto dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl è cambiata molto dopo la lunga esperienza nella casa più spiata d'Italia e ammette in lacrime ...Nella lunga intervista rilasciata a Verissimo,si è raccontata a tutto tondo a Silvia Toffanin ed è tornata sulla crisi con il marito Simone Gianlorenzi : "Sono di nuovo tornata una donna serena, ma per un po' di mesi ho avuto un ...La showgirl ha ammesso di aver attraversato una profonda crisi con il marito dopo aver partecipato al GF Vip 5 ...Pietro, Annamaria e Fabio sono il padre, la mamma e il fratello di Stefania Orlando. Un rapporto speciale, ma non sono mancate le difficoltà ...