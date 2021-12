Roma-Inter | le probabili formazioni di Mourinho e Inzaghi | VIDEO

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - Inter : ??? | PODCAST Kickoff con il solito trio, Contiene: - #Lautaro che parla di Roma-Inter - Luca Ravenna che dice c… - capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - Lorenzored17 : RT @illuminista3: Se la Roma non perde con l’Inter oggi la prossima partita allo stadio la vedo con la maglia di Florenzi - mgpg07 : RT @J__kcaj: Milan Salernitana 0-1 Roma Inter 0-2 Napoli Atalanta 4-3 Segnate pure -

Si parte con la puntata di Francesco per il sabato: Napoli - Atalanta OVER a 1.60 West Ham - Chelsea 2 a 1.78X a 3.65 Borussia Dortmund - Bayern Monaco OVER 3,5 a 1.75 Milan - ...... c'è ancora distanza con lama poco importa, perché anche così sarebbe garantito l'accesso ... Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score:out, Fiorentina ok! Fa più fatica l'...Il tecnico portoghese ha perso le ultime due prime volte in cui ha incrociato una propria ex squadra. Intanto Maicon e Marco Branca lo difendono: Alla Roma ha bisogno di tempo.Milan-Salernitana Sabato 4/12 H. 15.00 Giua (Mokhtar-Miele D. Quarto Uomo: Dionisi Var: Orsato Avar: Tolfo) Roma-Inter Sabato 4/12 H. 18.00 Di Bello (Palermo-Perrotti Quarto Uomo: Camplone Var: Massa ...