Roma-Inter (0-3), Mourinho: “L’Inter è più forte” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato al termine della pesante sconfitta per tre a zero contro l’Inter di Simone Inzaghi. Roma-Inter, Mourinho: “Situazione limitata” L’allenatore portoghese ha parlato cosi della gara e della situazione dei giallorossi: “Prima di tutto mi scuso con la gente che è casa, magari poteva essere Interessata alle domande. L’Inter è più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali è molto più forte, è semplice. L’anno scorso erano avanti di 29 punti, oggi la nostra situazione era molto limitata. Con il potenziale offensivo praticamente nullo che avevamo in campo era importante segnare con 2-3 opportunità, perché non ne avremmo avute 7-8. Ne abbiamo avute 3 e non ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore della, José, ha parlato al termine della pesante sconfitta per tre a zero contro l’di Simone Inzaghi.: “Situazione limitata” L’allenatore portoghese ha parlato cosi della gara e della situazione dei giallorossi: “Prima di tutto mi scuso con la gente che è casa, magari poteva essereessata alle domande. L’è piùdi noi in condizioni normali, in condizioni non normali è molto più, è semplice. L’anno scorso erano avanti di 29 punti, oggi la nostra situazione era molto limitata. Con il potenziale offensivo praticamente nullo che avevamo in campo era importante segnare con 2-3 opportunità, perché non ne avremmo avute 7-8. Ne abbiamo avute 3 e non ...

